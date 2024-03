"Wartości wariatów". Sośnierz skomentował tyradę von der Leyen

W trakcie swojego przemówienia na zjeździe Europejskiej Partii Ludowej szefowa KE mówiła o największych z jej punktu widzenia zagrożeniach dla projektu Unii Europejskiej. Polityk wskazała na "ekstremistów politycznych" ze strony prawicowej i lewicowej. Z nazwy Niemka wymieniła jednak tylko formacje prawicowe, przeciwstawiające się dyktatowi Komisji Europejskiej na kontynencie.

Leyen grzmi na Konfederację: Nasza Europa, nasze wartości

– Zjednoczona Europa spotyka się z wyzwaniem, z jakim nie miała jeszcze nigdy do czynienia. Populiści, nacjonaliści, demagogowie z radykalnej prawicy i radykalnej lewicy. Czy to jest to AfD, czy jest to Zjednoczenie Narodowe, czy jest to Konfederacja. Imiona mogą być różne, ale cel jest ten sam, oni chcą zdeptać nasze wartości i zniszczyć naszą Europę. My, EPL, nigdy na to nie pozwolimy – nawoływała podczas swojego przemówienia przedstawicielka brukselskiego establishmentu.

twitter

Sośnierz: Wartości wariatów, fanatyzm klimatyzmu

Słowa von der Leyen Sośnierz skomentował na antenie Polsat News. – Zdecydowanie ma rację. Jesteśmy zagrożeniem dla ich wartości, bo ich wartości, to są antywartości i to są wartości głupców, to są wartości wariatów, którzy przeregulowują całą Europę, którzy mówią, że rolnik na swoim własnym polu ma trzymać 10 czy 4 procent – powiedział, nawiązując do przygotowywanych regulacji dot. gruntów ugorowanych.

Sośnierz mówił o samej istocie pomysłu, żeby kwestię ugorowania regulowała za rolników Bruksela. – To nie jest ważne, czy 10 czy 4 proc. Sam pomysł, że urzędnik w Brukseli ma mówić, co ktoś na swoim polu ma robić, ile roślin uprawiać, w jakich proporcjach, to jest fanatyzm klimatyzmu, dla którego my jesteśmy zdecydowanie zagrożeniem – podkreślił.

Komplement dla Konfederacji

Sośnierz podkreślił, że jego formacja stanowi też zagrożenie dla biurokracji, przeregulowania i innych obłędnych idei lewicowych. Zaznaczył, że wypowiedź von der Leyen jest dla Konfederacji komplementem.

Jego zdaniem wielu eurokratów to głupcy, ale część to cwaniacy, którzy "gadają takie rzeczy, bo tak wypada gadać, bo taka jest obecna poprawność polityczna, trzeba płynąć z prądem i wiosłować tam, gdzie większość wiosłuje. Nie wiem do której grupy należy pani von der Leyen".

– Z całą pewnością polityka Unii Europejskiej właśnie bankrutuje na naszych oczach, rolnicy się jako pierwsi orientują w tym, jakie piekło idzie za tymi obłędnymi ideami – zwrócił uwagę Sośnierz.

twitterCzytaj też:

"Zanim Polacy się zorientują". Konfederacja przypomina o kosztach i wzywa rząd do rezygnacji z klimatyzmuCzytaj też:

Zagrożenie wojną a klimatyzm. Ziemkiewicz: Mam nieodparte skojarzenieCzytaj też:

Hołownia zapowiada obronę Zielonego Ładu. "Nie jest zły"