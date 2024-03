Tusk: Każda odmowa wykonania aborcji będzie zgłaszana do prokuratury

Trwa Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej. Jednym z jej głównych tematów była sprawa aborcji. Decyzja marszałka Sejmu o przełożeniu prac nad ustawami dotyczącymi aborcji spotkała się z ostrymi reakcjami koalicjantów Trzeciej Drogi. Rozczarowania i złości nie kryją przede wszystkim posłowie Lewicy. Obiekcje zgłaszają również politycy PO.

Tusk o aborcji

W trakcie swojego wystąpienia Donald Tusk zapowiedział, że szpitale, które odmówią wykonania aborcji bez wyraźnego powodu stracą kontrakt z NFZ. Konsekwencje spotkają również lekarzy, którzy odmówią usunięcia dziecka.

– Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i do pani minister zdrowia, aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom wytyczne, zgodnie z którymi na przykład w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży, szpital straci kontakt z NFZ w zakresie ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety – zapowiedział Tusk.

– Będziemy oczekiwali od konsultanta krajowego do spraw ginekologii i konsultantów wojewódzkich kontrolę wszystkich klauzul sumienia i każda odmowa wykonania zabiegu będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Od dzisiaj prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził zdrowie i życie kobiety, a nie dlaczego ktoś zdecydował się na ratowanie zdrowia lub życia kobiety – mówił dalej szef rządu.

Ustawy Lewicy

Premier mówił, że wraz ze swoim środowiskiem politycznym będzie dążył do uchwalenia ustawy "dającej prawo do bezpiecznej i legalnej terminacji ciąży".

– Chcę jeszcze raz to podkreślić KO, PO, ja osobiście będziemy konsekwentnie i stanowczo zmierzać do uchwalenia ustawy, która zapewni polskim kobietom, możliwość do decydowania o swoim ciele, o swoim zdrowiu, o swojej wolności o macierzyństwie. A więc tej ustawy w której legalna i bezpieczna terminacja ciąży będzie naszym prawem – powiedział.

