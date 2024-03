Wąsik: Żelazna miotła Tuska zadziała również na ulicy

DoRzeczy.pl: Policjant, który rzucał w stronę protestujących kamieniem, miał sam zgłosić się na policję w celu złożenia zeznań. Czy w pana ocenie zachowanie policji na proteście rolników było profesjonalne?

Maciej Wąsik: W mojej ocenie ktoś wydał rozkazy nakłaniające ich do agresji. Gdybym chciał zachować porządek i spokój, nie stawiałbym do ochrony Sejmu policjantów w pełnym rynsztunku. Ci powinni być używani, gdy już doszło do zamieszek. Policjant w pełnym rynsztunku niezwykle prowokuje i pokazuje, że policja jest gotowa do walki. Bardzo często pojawienie się policjantów w pełnym rynsztunku prowokuje do pewnej agresji osoby zgromadzone.

Sam tłum rządzi się własnymi prawami, jeszcze pojawienie się policjantów, którzy mają tarcze, pałki, strzelby gładkolufowe, kaski, są uzbrojeni po zęby – jest to prowokacja. To był albo błąd taktyczny, albo świadoma decyzja kogoś, kto powiedział, że macie działać tak, żeby doszło do zadymy przed Sejmem, żeby skompromitować rolników. Po to, by sprawić, że następna manifestacja będzie mniej liczna, by pokazać Polakom, że to nie rolnicy, tylko zadymiarze. W mojej ocenie to taki efekt chcieli osiągnąć rządzący.

Czy w przyszłości, mając doświadczenia ostatnich ośmiu lat rządów PO-PSL możemy obawiać się, że do takich rzeczy będzie dochodziło częściej?

Oczywiście. Jestem pod wrażeniem wywiadu z adwokat, która broni jedną z osób zatrzymanych na demonstracji. Mężczyznę, który twierdził, że dostał zarzuty, za to że szedł razem z tłumem, za udział w zbiegowisku. To rzeczy kuriozalne. Według mnie Tusk chce zastraszyć opozycję i środowiska mu przeciwne. Tusk zapowiadał, że będzie wymiatał żelazną miotłą – instytucje i środowiska. Zaczął od telewizji, później policja wpadła do kancelarii prezydenta, zapowiada się wejście do Trybunału Konstytucyjnego i NBP. Również na ulicy ta żelazna miotła będzie działała przeciwko tym, którzy będą manifestować przeciwko Donaldowi Tuskowi.

