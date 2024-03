Przyszłość CPK pod znakiem zapytania. Prezydent: Opinia jest jednoznaczna

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w piątek z władzami Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Rozmowa dotyczyła perspektyw funkcjonowania regionalnych portów lotniczych w Polsce oraz ich roli w kontekście planowanego uruchomienia Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK).

– Bez wątpienia rozwój lotnictwa, ruchu lotniczego, komunikacji lotniczej w naszym kraju będzie się zwiększał. Rośnie zamożność naszego społeczeństwa, mnie to bardzo cieszy. Ta oferta lotnicza jest coraz szersza i w związku z tym padło dzisiaj podstawowe pytanie. Pytałem panów prezesów, czy uważają, jako doświadczeni prezesi zarządów lotnisk regionalnych, że CPK zagraża rozwojowi branży lotniczej w ujęciu regionalnym. Czy uważają, że to ograniczy możliwości rozwoju ich lotnisk, że ograniczy im liczbę pasażerów, że to zmniejszy zainteresowanie ich ofertą. Proszę państwa, opinia jest jednoznaczna. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 15 lat ten tort będzie tak ogromny (...), że z całą pewnością pasażerów wystarczy dla każdego – mówił Andrzej Duda.

Prezydent Duda zabrał głos ws. CPK

Prezydent uważa, że Polska powinna rozwijać lotniska regionalne, a jednocześnie kontynuować projekt CPK.

– Zainteresowanie ruchem lotniczym w Polsce jest i ono będzie rosło. (...) Jeżeli nie będziemy mieli takiego lotniska, które będzie centralnym hubem, biorąc pod uwagę ograniczenia wydolności dzisiejszego naszego, jak to symbolicznie mówimy, hubu, czyli lotniska Warszawa-Okęcie; jeżeli się okaże, że nie będziemy mieli nowego, większego lotniska, o większej zdolności przyjęcia pasażerów i także przyjęcia cargo, to okaże się, że za kilka lat nie będziemy w stanie obsłużyć tego ruchu lotniczego – stwierdził.

Budowa CPK. Co zrobi rząd Tuska?

13 lutego podczas posiedzenia Rady Gabinetowej premier Donald Tusk zadeklarował, że jego gabinet chce "rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, lotniczej i kolejowej". Szef rządu przekazał, że na CPK wydano do tej pory 2,7 mld zł.

Prezydent Andrzej Duda stwierdził z kolei, że dla niego "sprawą najważniejszą" jest, by takie projekty jak CPK były realizowane.

Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów zostanie wybudowane nowe lotnisko, które w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny.

Obecnie w spółce trwa audyt, który koordynuje pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek.

