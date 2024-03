"To jest czyste barbarzyństwo". Sienkiewicz: Oblewajcie mnie

Działaczki "Ostatniego Pokolenia" oblały w piątek pomarańczową farbą Syrenkę Warszawską. – To jest alarm! – krzyczały dwie młode kobiety. Jedna z "aktywistek" wyjaśniła następnie, że w ten sposób wraz ze swoją koleżanką chciały zwrócić w Dniu Kobiet uwagę wszystkich na "zbliżającą się katastrofę klimatyczną".

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji służby miejskie rozpoczną czyszczenie monumentu.

"Walczycie ze zmianami klimatycznymi czy z kulturą?"

Na akt wandalizmu zareagował minister kultury. "Aktywiści zdewastowali pomnik Syrenki. Niedawno przerwali koncert w Filharmonii Narodowej. Potępiam te działania. Kto uderza w kulturę, niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości. Wandalizm to zła strategia walki o lepszą przyszłość. Walczycie ze zmianami klimatycznymi czy z kulturą?" – napisał na platformie X Bartłomiej Sienkiewicz.

– Dzisiaj zdarzył się kolejny incydent, a mianowicie oblanie farbą Syrenki Warszawskiej. Jakiś czas temu, ci sami aktywiści klimatyczni przerwali koncert w filharmonii. Wybrali sobie sztukę jako cel swoich działań, kulturę jako formę zwrócenia uwagi – powiedział w nagraniu minister kultury. – Niezależnie od racji etycznych, czy jakichkolwiek innych, ataki na kulturę są atakiem na jedyny uniwersalny język ludzkości, w którym można wyrazić wszystko, w tym także niepokoje związane ze zmianami klimatycznymi – dodał. – Kto uderza w kulturę, ten niszczy najbardziej uniwersalny język ludzkości – podkreślił.

– Potępiam te działania i chcę zaapelować do tych ludzi, żeby przestali to robić. Jeśli chcecie walczyć ze zmianami klimatycznymi, to oblewajcie ludzi, oblewajcie mnie, ale nie oblewajcie kultury i nie niszczcie kultury. To jest po prostu czyste barbarzyństwo – stwierdził Sienkiewicz.

twitterCzytaj też:

"Aktywistki" klimatyczne zakłóciły koncert w Filharmonii Narodowej w Warszawie