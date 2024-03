Krzan o zwolnieniu z TVP dowiedziała się przez telefon. "Nie będę udawać"

Izabella Krzan był jedną z prowadzących poranny program "Pytanie na Śniadanie" na antenie telewizyjnej Dwójki. Jednak nowe kierownictwo programu zdecydowało o zwolnieniu wszystkich prezenterów, także Krzan. Dziennikarka przez długi czas milczała na temat zwolnienia z TVP. Teraz jednak opowiedziała o szczegółach. Nie kryje, że był to trudny moment w jej życiu.

– Zawieszenie w próżni, poczucie niepewności, co może cię spotkać za chwilę, to nie są komfortowe sytuacje. Nie będę udawać, że wzruszyłam ramionami, a zwolnienie mnie nie obeszło. Bo obeszło. Na szczęście szybko udało mi się zamienić to uczucie dyskomfortu na czyny i zadać sobie pytanie, jak ma wyglądać moja zawodowa przyszłość, ale i jaka ma nie być – wyznała w rozmowie z serwisem wprost.pl.

Krzan zaznacza, że najbardziej było jej żal tego, że nie będzie się już tak często widywać z ekipą, z którą dotychczas współpracowała. – Z jednej strony poczułam ulgę, bo w końcu wiedziałam, na czym stoję. Pomyślałam, że może nadszedł idealny moment, aby odpocząć, zweryfikować swoje plany i zrobić rzeczy, których wcześniej nie mogłam. (...) Pojawił się też żal – przyznała.

"Zżyłam się z nimi"

Na pytanie, czy chodzi o żal do nowej szefowej "PnŚ", odpowiedziała: – Nie. Chodzi mi o to, że w "Pytaniu na Śniadanie" pracowali świetni ludzie, z którymi zżyłam się, a wizja tego, że już nie będziemy spotykać się ze sobą z taką regularnością, powodowała mały smutek.

Izabella Krzan odpowiedziała, że zwolnioną ją... przez telefon. – Przez telefon. Rozmowa była krótka, usłyszałam, że mój czas w "Pytaniu" dobiegł końca. Sama zadzwoniłam, bo chciałam wiedzieć, na czym stoję. Nie chciałam czekać na rozwój wydarzeń czy dowiedzieć się o podjętych decyzjach z mediów – podsumowała gwiazda.

Czytaj też:

Gwiazda TVP jednak zostaje w stacji. Dostał teleturniejCzytaj też:

Znany dziennikarz żegna się z TVP. Zaskakująca decyzja