"Jesteśmy zaniepokojeni". Ambasada RP w USA reaguje na list Polonii do Dudy i Tuska

"Ambasada RP w Waszyngtonie przyjęła do wiadomości stanowisko wyrażone przez niektórych członków Polonii w Stanach Zjednoczonych, dotyczące nielegalnej inwazji Rosji na Ukrainę i jej konsekwencji dla Polski. Jesteśmy zaniepokojeni treścią i tonem niektórych ostatnich wypowiedzi, odzwierciedlających retorykę Kremla w tej kwestii" – czytamy w oświadczeniu Magierowskiego opublikowanym na stronie internetowej polskiej ambasady w USA.

twitter

To reakcja na list niektórych przedstawicieli Polonii do prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska. Jego autorzy sprzeciwiają się dalszemu zaangażowaniu Polski w wojnę na Ukrainie, której, ich zdaniem, "nie da się wygrać". Apelują też do polskich przywódców o deeskalację i wzywają do pokojowego rozwiązania konfliktu.

Ambasador Magierowski odpowiada na list Polonii w USA dotyczący wojny na Ukrainie

"W tym kluczowym momencie historii jesteśmy przekonani, że jedynym sposobem zapewnienia pokojowej przyszłości Europie i Wspólnocie Transatlantyckiej jest zapewnienie Rosji strategicznej porażki w jej agresywnej wojnie" – napisał Magierowski. Według niego "pogląd ten cieszy się powszechnym konsensusem politycznym i szerokim poparciem w polskim społeczeństwie".

Dyplomata podkreślił, że "Polska zawsze będzie wdzięczna za wkład milionów Polaków w integrację naszego kraju z NATO". "Dziś, nawiązując do niedawnego apelu Ministra Spraw Zagranicznych RP Radosława Sikorskiego, wzywamy Polonię w Stanach Zjednoczonych do orędowania za naszymi interesami, które obejmują dalszą pomoc dla Ukrainy, która broni się przed rosyjską agresją" – oświadczył.

"W przededniu 25. rocznicy przystąpienia Polski do NATO i doniosłej wizyty w Białym Domu Prezydenta Andrzeja Dudy i Premiera Donalda Tuska liczymy na Państwa trwałe wsparcie" – zakończył Magierowski.

We wtorek spotkanie Dudy i Tuska z Bidenem

Przedstawiciele polskich władz spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem w najbliższy wtorek, 12 marca. Dzień wcześniej w Warszawie odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które Andrzej Duda zwołał, aby przed wizytą w Białym Domu pokazać "jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa".

Czytaj też:

Rosjanie twierdzą, że odkryli ciała żołnierzy NATO. "Z Polski, Niemiec, Francji"