Kijów reaguje na słowa papieża. "Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi"

W wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI papież Franciszek został zapytany o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna się poddać, a tymi, którzy uważają, że taki ruch legitymizowałby agresora. Dziennikarz użył w pytaniu określenia "biała flaga".

– To tylko interpretacja, ale myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi, aby negocjować – powiedział Franciszek. – Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo "negocjować" jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Dziś, na przykład, wielu chce mediować w wojnie na Ukrainie. Turcja to zaproponowała. I inni. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – stwierdził papież.

Szef MSZ Ukrainy odpowiada papieżowi

"Najsilniejszy jest ten, kto w walce dobra ze złem staje po stronie dobra, zamiast próbować stawiać je na równi i nazywać to »negocjacjami«" – skomentował na platformie X minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

"Jednocześnie, jeśli chodzi o białą flagę, znamy strategię Watykanu z pierwszej połowy XX wieku. Wzywam, aby nie powtarzać błędów z przeszłości i wspierać Ukrainę i jej obywateli w ich sprawiedliwej walce o życie. Nasza flaga jest żółto-niebieska. To flaga, dla której żyjemy, umieramy i zwyciężamy. Nigdy nie podniesiemy żadnej innej flagi" – napisał szef ukraińskiego MSZ.

"Dziękujemy Jego Świątobliwości papieżowi Franciszkowi za jego nieustanne modlitwy o pokój i nadal mamy nadzieję, że po dwóch latach wyniszczającej wojny w sercu Europy papież znajdzie okazję do złożenia wizyty apostolskiej na Ukrainie, aby wesprzeć ponad milion ukraińskich katolików, ponad pięć milionów grekokatolików, wszystkich chrześcijan i wszystkich Ukraińców" – zaapelował Kułeba we wpisie, który pojawił się zarówno w języku angielskim, jak i ukraińskim.

