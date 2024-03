Co Duda i Tusk mogą usłyszeć od Bidena? "Ja bym nie był szczególnie zaskoczony"

We wtorek prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk odbędą wspólną wizytę w Białym Domu, gdzie spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem. Wizyta ta zbiega się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO.

Były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych Ryszard Schnepf pytany w poniedziałek w TVN24, co Duda i Tusk mogą usłyszeć od Bidena, stwierdził, że "być może zostaną zaproponowane jakieś rozwiązania" dotyczące wschodniej flanki NATO.

Polska może zyskać kosztem Ukrainy?

– Ja bym nie był szczególnie zaskoczony, chociaż może od razu się nie dowiemy, że jeżeli środki (na pomoc Ukrainie – red.) nie będą przyznane, to wówczas zwiększone zostaną siły amerykańskie stacjonujące w Polsce i w krajach bałtyckich – powiedział.



Dodał, że "wydaje się to dosyć logiczne w sytuacji, w której Joe Biden musi różnić się od Donalda Trumpa i to pokazać". Według niego zdominowana przez Republikanów Izba Reprezentantów w amerykańskim Kongresie blokuje dodatkowe pieniądze dla Ukrainy, żeby "zrobić przyjemność" Trumpowi.

Schnepf o wspólnej wizycie Dudy i Tuska u Bidena

– Myślę, że Joe Biden może stanąć na wysokości zadania. Widzę w tym polityczne, może nie złoto, ale jakiś zysk – oświadczył Schnepf.



Dalej mówił, że "waga polityczna" Polski "niezwykle wzrosła". – Z racji geografii w gruncie rzeczy, to znaczy położenia, bo jesteśmy na szlaku do Ukrainy. Jesteśmy taką drogą do zwycięstwa, do sukcesu demokracji i Zachodu w walce z Putinem – tłumaczył.

Były ambasador wyraził przekonanie, że "Amerykanie mieli obawy, jak ułoży się kohabitacja w Polsce", ale (...) wydaje się, że jest pełna współpraca, więc z całą pewnością i prezydent, i premier zawiozą dobrą wiadomość Bidenowi, że może być spokojny, że w tym obszarze nie ma różnic".

Dziś Rada Bezpieczeństwa Narodowego i orędzie prezydenta

W poniedziałek przed wylotem do Stanów Zjednoczonych odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem prezydenta. Dzisiaj wieczorem zostanie wyemitowane także orędzie Andrzeja Dudy.

