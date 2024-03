Konflikt w koalicji rządzącej. "Wszystkich pogodzi prezydent Duda"

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska w niecenzuralnych słowach odniosła się do wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni dotyczącej aborcji.

"Szymon Hołownia o aborcji: trzeba spokoju i cierpliwości, aby walcząc o dobro, nie wprowadzić więcej zła" – tak Polska Agencja Prasowa zatytułowała swoją depeszę poświęconą sobotniemu wystąpieniu marszałka Sejmu w Tychach.

Anna Maria Żukowska przytoczyła wpis PAP w mediach społecznościowych i używając wulgarnego określenia zwróciła się do Hołowni słowami: "Wyp...j z tym spokojem".

Spór w koalicji. "Mamy do czynienia z teatrem"

– Mamy konflikt w koalicji, ale on był do przewidzenia. Temat aborcji zawsze budził, budzi i będzie budzić emocje. On dzieli koalicję, ale nie doprowadzi do jej rozpadu. Wszystkich na koniec pogodzi prezydent Andrzej Duda – ocenił w rozmowie z portalem Dziennik.pl prof. Antoni Dudek, historyk i politolog z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Przypomnijmy, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, iż projekty dotyczące aborcji będą procedowane po pierwszej turze wyborów samorządowych, którą zaplanowano na 7 kwietnia. Prof. Antoni Dudek uważa, że mamy do czynienia z teatrem ze strony koalicji rządzącej. – Wiedzą, że muszą odbyć pewien rytuał, który skończy się fiaskiem. Spór jest więc o to, kiedy ten rytuał odbyć. O to jest wielka awantura – zauważył.

– Są inne sprawy ogromnie ważne dla Polski, w których decyzja prezydenta Andrzeja Dudy nie byłaby jednoznaczna, wiec warto byłoby o tym rozmawiać. To dotyczy wymiaru sprawiedliwości, energetyki, polityki społecznej i mnóstwa innych rzeczy. Tu bym oczekiwał poważnych dyskusji między politykami. W kwestii aborcji każdy ma swoje zdanie i się kłócą. A zarazem są zgodni, że prezydent nie posunie tego do przodu. W tym sensie mam poczucie jałowości tego teatru – skomentował prof. Dudek.

