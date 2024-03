Grochola: Referendum ws. aborcji tylko dla kobiet

Rządzący spierają się w kwestii aborcji. Decyzja marszałka Sejmu o przełożeniu prac nad ustawami dotyczącymi aborcji spotkała się z ostrymi reakcjami koalicjantów Trzeciej Drogi. Rozczarowania i złości nie kryją przede wszystkim posłowie Lewicy. Przypomnijmy, że projektami zakładającymi liberalizację przepisów antyaborcyjnych posłowie mieli zająć się na najbliższym posiedzeniu. Ostatecznie, według zapowiedzi Hołowni, nastąpi to 11 kwietnia. – Tego dnia, mam nadzieję, będzie już przestrzeń do tego, żeby trochę spokojniej porozmawiać, czy jest między nami możliwość powołania komisji nadzwyczajnej– stwierdził marszałek podkreślając, że nie chce rozpoczynać dyskusji o aborcji przed wyborami samorządowymi.

Trzecie Droga proponuje powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego, a następnie referendum ws. ewentualnej liberalizacji przepisów.

Dziwny pomysł Grocholi

O kwestii zmian w prawie aborcyjnym dyskutowano w niedzielnym wydaniu programu "Bez retuszu". Do studia zaproszono m.in. pisarkę Katarzynę Grocholę.

– Nie życzę sobie, żeby ktoś zaglądał – będę mówić wyłącznie za siebie – do mojego brzucha, brzucha mojej córki czy brzucha mojej wnuczki. Papież Franciszek powiedział, że sprawa aborcji jest sprawą miedzy tym człowiekiem, który dokonuje aborcji, a Panem Bogiem. I tego bym się raczej trzymała. Ale nie nabieram się na demagogię, czy to chodzi o skrobanki czy nie. Chodzi o to, że kobiety mają decydować. Jeżeli pan Hołownia wymyślił referendum, bardzo proszę z tym, że wobec tego tylko kobiety mają prawo brać udział w tym referendum – stwierdziła.

– A my nie? – zapytał ze zdziwieniem prowadzący Marek Czyż. – Nie, bo wy nie macie macicy – odparła Grochola. – Będę się upierał, że jednak jakiś udział w tym przedsięwzięciu mamy – nie odpuszczał dziennikarz.

– Bardzo mały i znikomy, nikt przy was nie stoi, prokurator Ziobro nie stał, jak myjecie się pod prysznicem zbyt wytrwale – stwierdziła pisarka.

– Umówmy się, że mamy taką samą wolną wolę jak mężczyźni. Jesteśmy oczywiście do czego innego skonstruowane, bo wy nie możecie rodzić dzieci, ale to naprawdę nie jest marzenie kobiet. Skrobanka nie jest marzeniem kobiet – dodała.

