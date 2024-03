Głośne słowa papieża Franciszka. Jest odpowiedź z Brukseli

Jak powiedział rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano, Unia Europejska wspiera rozmowy pokojowe Ukrainy z Federacją Rosyjską jedynie na warunkach Kijowa. Według niego kwestia nadejścia pokoju jest obecnie w rękach jednej osoby – prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina

– Chcemy sprawiedliwego pokoju. Pokoju, który uwzględnia ofiarę wojny, jaką jest Ukraina – podkreślił Stano.

Burza po słowach papieża

W wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI papież Franciszek został zapytany o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna się poddać, a tymi, którzy uważają, że taki ruch legitymizowałby agresora. Dziennikarz użył w pytaniu określenia "biała flaga".

– To tylko interpretacja, ale myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi, aby negocjować – powiedział Franciszek. – Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo "negocjować" jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Dziś, na przykład, wielu chce mediować w wojnie na Ukrainie. Turcja to zaproponowała. I inni. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – stwierdził papież.

Słowa papieża wywołały żywą reakcję na świecie. Odniosły się do niego zarówno Ukraina, jak i Rosja. Głos w sprawie zabrał także prezydent Polski Andrzej Duda.

– Rosja nie może zwyciężyć na Ukrainie, bo imperializm rosyjski, który zagraża dziś całej Europie, zwłaszcza Europie środkowo-wschodniej, ale też całej Europie i światu musi zostać zatrzymany. O tych sprawach będziemy rozmawiali z USA, sojusz z USA ma dla nas fundamentalne znaczenie — powiedział tuż przed wylotem do USA. Do Waszyngtonu leci razem z premierem Donaldem Tuskiem.

Czytaj też:

Burza po słowach papieża Franciszka. Jest reakcja RosjiCzytaj też:

Zełenski odpowiada na apel papieża o wywieszenie "białej flagi" przez Ukrainę