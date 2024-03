Szef NATO odpowiada papieżowi. "Ukraina nie ma takiej możliwości"

W wywiadzie dla szwajcarskiej telewizji RSI papież Franciszek został zapytany o swoje stanowisko w sprawie debaty pomiędzy tymi, którzy twierdzą, że Ukraina powinna się poddać, a tymi, którzy uważają, że taki ruch legitymizowałby agresora. Dziennikarz użył w pytaniu określenia "biała flaga".

– To tylko interpretacja, ale myślę, że silniejszy jest ten, kto widzi sytuację, kto myśli o ludziach, kto ma odwagę białej flagi, aby negocjować – powiedział Franciszek. – Dzisiaj można negocjować przy pomocy potęg międzynarodowych. Słowo "negocjować" jest odważne. Kiedy widzisz, że jesteś pokonany, że sprawy nie układają się dobrze, musisz mieć odwagę negocjować. Wstydzisz się, ale iloma zabitymi to się skończy? Negocjuj zawczasu, poszukaj jakiegoś kraju do mediacji. Dziś, na przykład, wielu chce mediować w wojnie na Ukrainie. Turcja to zaproponowała. I inni. Nie wstydźcie się negocjować, zanim będzie gorzej – stwierdził papież.

"Kapitulacja nie oznacza pokoju"

Słowa papieża Franciszka są w ostatnich dniach szeroko komentowane na całym świecie. Głos w tej sprawie zabrał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. – Kapitulacja nie oznacza pokoju. Wojnę wszczął prezydent Rosji Władimir Putin i może ją zakończyć choćby dzisiaj, natomiast Ukraina nie ma takiej możliwości – zauważył. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego wystąpił podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem w Brukseli. – To nie jest czas, aby rozmawiać o kapitulacji Ukraińców. To byłaby tragedia dla Ukraińców. Byłoby to także zagrożeniem bezpieczeństwa nas wszystkich – zaznaczył.

– Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek wcześniej – podkreślił Jens Stoltenberg, cytowany w poniedziałek przez "The Guardian".

