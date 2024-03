Komorowski o wizycie Dudy i Tuska w USA. "To nie jest najlepsze traktowanie Polski"

Do wizyty prezydenckiej dołączono premiera, to nie jest najlepsze traktowanie Polski – powiedział o zaproszeniu Andrzeja Dudy i Donalda Tuska do USA były prezydent Bronisław Komorowski.

We wtorek prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk odbędą wspólną wizytę w Białym Domu, gdzie spotkają się z prezydentem USA Joe Bidenem. Wizyta ta zbiega się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Zdaniem byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego przy zaproszeniu przedstawicieli polskich władz do Waszyngtonu nastąpiła "dyplomatyczna niezręczność".

– To jest wizyta prezydencka, więc dodanie prezydentowi polskiego premiera z innego obozu politycznego możemy sobie tłumaczyć jako chęć podkreślenia jedności politycznej w kwestiach bezpieczeństwa i obrony, ale na świecie te sprawy trochę inaczej się rozwiązuje – powiedział Komorowski w RMF FM.

Komorowski: Do wizyty prezydenta dodano premiera. Tak się nie powinno robić Zwrócił uwagę, że "do wizyty prezydenckiej dołączono premiera, więc na końcu nie wiadomo, czy premier jest w delegacji prezydenckiej, czy też odwrotnie". – To się tak nie powinno robić, to nie jest najlepsze traktowanie Polski – ocenił. Stwierdził jednocześnie, że "na końcu liczy się oczywiście efekt". – Kwestie prestiżowe nie są istotne, jeśli zapadną jakieś deklaracje czy decyzje. Ja się nie spodziewam się decyzji, bo to nie w trakcie takich wizyt decyzje natury politycznej zapadają, ale mogą mieć miejsce jakieś deklaracje – powiedział Komorowski. Jako przykład wskazał "deklarację o niezmiennej woli realizowania artykułu 5. Sojuszu Północnoatlantyckiego jako gwarancji bezpieczeństwa całej flanki wschodniej". – Mogą paść deklaracje dotyczące wspomagania walczącej z Rosją Ukrainy, ale deklaracje mają to do siebie, że padają, a potem mogą następować zupełnie inne fakty polityczne. Może nastąpić zmiana prezydenta w Waszyngtonie, mogą być różne rzeczy, których dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć – zaznaczył. Czytaj też:

Biden odmawia wysłania więcej żołnierzy USA do Polski. "Nie ma takiej potrzeby"