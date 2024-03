"Każdy powinien usłyszeć won od wyborców". Bosak mocno o grupie europosłów z Polski

Parlament Europejski przegłosował dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków. Dokument nakłada na państwa członkowskie i ich obywateli szereg kosztownych nakazów. Politycy opozycji ostrzegają, że będzie się to wiązało ze znacznym zubożeniem społeczeństwa.

Tymczasem część polskich europosłów zagłosowała za dyrektywą (Róża Thun, Włodzimierz Cimoszewicz, Robert Biedroń, Bogusław Liberadzki, Marek Balt), a część wstrzymała się od głosu (Magdalena Adamowicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jarosław Kalinowski, Włodzimierz Karpiński, Janusz Lewandowski i Elżbieta Łukacijewska). Tylko politycy Zjednoczonej Prawicy byli przeciw.

Wyniki głosowania mocno skomentował Krzysztof Bosak z Konfederacji.

"Jak można być takim tchórzem żeby wstrzymać się w głosowaniu nad regulacją, która ma zniszczyć budżety gospodarstw domowych w Polsce? Każdy z tych którzy głosowali «za» lub się wstrzymali powinien usłyszeć «won!» od wyborców w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego" – napisał wicemarszałek Sejmu na swoim koncie w serwisie X.

Dyrektywa budowlana

Od 2026 roku obowiązek będzie dotyczył nowych budynków publicznych na terenie UE, a od 2028 roku dla wszystkich pozostałych nowych. Na następnych etapach termomodernizacja ma być stopniowo rozszerzana na pozostałe.

15 proc. najbardziej emisyjnych budynków w Polsce ma być pod przymusem remontowana do 2030. Pozostałe 85 proc. ma to nastąpić do roku 2050.

Przyjęty przez Parlament Europejski dokument zakłada także rezygnację z paliw kopalnych w procesie ogrzewania budynków. Od 2025 roku nie będzie możliwości zakupienia kotłów gazowych. Z kolei od 2030 takie urządzenia nie będą instalowane w nowych budynkach. Co za tym idzie, zakończone zostaną programy dotacji do wymiany pieców węglowych na kotły gazowe.

