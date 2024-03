"Też tego nie może zrobić". Czarnek uderza w Sikorskiego

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało, że proponowane zmiany zostały przedstawione w ramach Konwentu Służby Zagranicznej, a po ich akceptacji przez premiera Donalda Tuska uruchomiono praktyczne procedury odwoławcze.

MSZ wyraziło również nadzieję "na zgodne współdziałanie w tej sprawie najważniejszych władz w kraju".

Czarnek uderza w Sikorskiego

Były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek komentując decyzję Sikorskiego nie szczędził pod jego adresem mocnych słów. Przypomniał, że do odwołania ambasadora potrzebna jest zgoda prezydenta.

– Sikorski powiedział że odwołuje ambasadorów, tylko nie ma do tego żadnych kompetencji. Prezydent RP powołuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli RP w innych krajach, artykuł 133 Konstytucji. Prezydent po prostu podejmie albo nie podejmie decyzji, jak nie ma podpisu prezydenta, to nikt nie jest odwołany – powiedział Czarnek na antenie Radia Plus.

– Pajacować to może Sikorski, który mówi, że odwołuje 50 ambasadorów. Nie może odwołać 50 ambasadorów, może odwołać także 50 biskupów jak chce, też tego nie może zrobić – dodał.

Bezpieczeństwo Polski

Poseł przestrzegł także premiera Tuska, aby nie pozwolił wciągnąć Polski w konflikt z Rosją.

– Jeżeli słyszymy Macrona i Scholza, którzy straszą, że któryś z krajów unijnych będących w NATO będzie musiał wejść na Ukrainę, czyli tak naprawdę wejść w bezpośredni konflikt z Rosją, to to już są rzeczy, które przypominają mi niestety doktrynę obrony na Wiśle i tu trzeba przestrzegać Tuska przed kontaktami z tymi specjalistami – powiedział.

Czarnek podkreślił, że "Polska ma interes taki, żeby nie było wojny z Rosją, a żeby nie było wojny z Rosją, musi się zrobić na potęgę i rozwijać sojusz z USA".

