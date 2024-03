Europejczycy skazani na pompy ciepła. "Całkiem przypadkiem Niemcy otwierają takie zakłady"

We wtorek Parlament Europejski przegłosował dyrektywę o charakterystyce energetycznej budynków, Patryk Jaki przestrzega przed konsekwencjami działań Unii Europejskiej.

– Od przyszłego roku nie będzie już finansowania do pieców gazowych, mimo że do tej pory kazali je państwu kupować i wymieniać te stare, bo Niemcy mieli dostęp do gazu z Nord Streamu, ale Nord Stream 2 wyleciał w powietrze, więc UE przyjęła nowe przepisy, że gaz już jest nieekologiczny, a ekologiczne są pompy ciepła, które będziecie musieli państwo kupować. Akurat zupełnie przypadkiem Niemcy otwierają wiele takich zakładów w okolicy – mówił europoseł Patryk Jaki.

Do tego budynki będą oznakowane od A do G, które są efektywne energetycznie,a które nie i te najgorsze będą musiały być przymusowo rementowane energetycznie, wszystko oczywiście z państwa pieniędzy i na państwa koszt. Za tym głosowali oczywiście posłowie koalicji Tuska, koalicji 13 grudnia. Gratuluję wyboru i witamy w jeszcze bardziej uśmiechniętej Polsce

UE wdraża Zielony Ład. Co to oznacza dla obywateli?

. Zgodnie z przyjętym dokumentem państwa członkowskie UE będą miały obowiązek gromadzenia danych na temat charakterystyki energetycznej i renowacji budynków. Będą także musiały stworzyć krajowe plany renowacji budynków, którego celem będzie doprowadzenie do dekarbonizacji wszystkich budynków w UE do 2050 roku. Dyrektywa jest częścią Zielonego Ładu – programu, który dąży do drastycznego obniżenia poziomu emisji gazów cieplarnianych w państwach UE.

Zmiany dotkną także rynku kotłów gazowych. Od 2025 roku nie będzie już możliwości ich zakupienia. Z kolei od 2030 takie urządzenia nie będą instalowane w nowych budynkach. Co za tym idzie, zakończone zostaną programy dotacji do wymiany pieców węglowych na kotły gazowe.

Dyrektywa wprowadza też obowiązek instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków.

"Dyrektywa budowlana" przegłosowana przez PE. Szydło: Doprowadzi miliony Polaków do biedy