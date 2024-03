Borrell: Wojna rozstrzygnie się latem

Szef polityki zagranicznej UE Josep Borrell powiedział w czwartek po spotkaniach w Waszyngtonie, że zapewnienie nowego wsparcia dla Ukrainy nie może czekać, ponieważ wynik wojny na Ukrainie zostanie rozstrzygnięty wiosną i latem.

Borrell spotkał się m.in. z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Jak powiedział później dziennikarzom, jego przesłanie dla amerykańskich decydentów było następujące: "cokolwiek trzeba zrobić, należy to zrobić szybko". – To prawda w naszym przypadku. Musimy przyspieszyć. Musimy zwiększyć nasze wsparcie, aby robić więcej i szybciej. Dlatego zwiększamy nasze zdolności w zakresie obrony przemysłowej. Dotyczy to również Stanów Zjednoczonych – stwierdził przedstawiciel UE.

– Najbliższe miesiące będą decydujące. Wielu analityków spodziewa się dużej ofensywy rosyjskiej tego lata, a Ukraina nie może czekać do wyniku kolejnych wyborów w USA – dodał.

ISW: Rosyjskie wojsko może przejść do ofensywy

O tym, że Rosjanie mogą szykować się do ofensywy, informuje także amerykański think-tank. Według ekspertów Instytutu Badań nad Wojną, najbardziej zagrożone intensywną rosyjską operacją ofensywną fragmenty ukraińskich linii mogą zachęcić Rosjan do wykonania nagłego i nieoczekiwanego ataku.

Zdaniem analityków, pozwoli to rosyjskiemu dowództwu wojskowemu według własnego uznania zwiększyć lub zmniejszyć intensywność działań na dowolnej części frontu.

"Siły ukraińskie prawdopodobnie próbują rozwiązać problemy spowodowane brakiem amunicji, nadając priorytet dystrybucji amunicji w rejonach frontu, gdzie prowadzone są rosyjskie działania ofensywne na większą skalę" – dodają eksperci. Już w lutym ISW ostrzegał, że opóźnienia w zapewnieniu pomocy wojskowej z Zachodu pogłębiają niedobory amunicji w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Z tego powodu ukraińscy żołnierze zmuszeni byli ograniczyć użycie pocisków artyleryjskich na krytycznych obszarach frontu.

Według eksperta wojskowego Ołeha Żdanowa Siły Obronne Ukrainy będą mogły z każdym dniem zwiększać swoją siłę ognia, jeśli dostawy pocisków zostaną wznowione. Niedawno wojsko ukraińskie otrzymało rakiety dla systemu MLRS Grad na kierunku Awdijiwka, dzięki którym było w stanie odeprzeć ataki wroga.

