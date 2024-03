"Nie przepracowuje się". Prezydencka minister: Nie pamiętam takiego Sejmu

W piątek w programie "Graffiti" w Polsat News sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka mówiła o ustawie o obronie cywilnej.

Jak zaznaczyła, z Pałacu Prezydenckiego płynie jasny sygnał, że są to rozwiązania konieczne do wprowadzenia. – To jest jedna z pilniejszych spraw – podkreśliła.

Paprocka narzeka na prace Sejmu

– Sejm X kadencji, delikatnie mówiąc, nie przepracowuje się. Od początku roku mamy uchwalonych sześć ustaw. Zdecydowanie zachęcam do większej aktywności, a przede wszystkim do głosowania nad ustawami – powiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka. – Nie pamiętam Sejmu, który przez kwartał uchwalił tyle, ile normalnie na jednym posiedzeniu się uchwala – dodała.

Na stronie internetowej Sejmu w zakładce "Uchwalone ustawy" widnieje dziewięć ustaw, które zostały przegłosowane od początku tego roku.

"Absolutne przekłamanie i nadinterpretacja"

Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo resortu. Ministerstwo podało tę informację w czasie, kiedy prezydent Andrzej Duda przebywał w Stanach Zjednoczonych.

– Nie jest tajemnicą, że są pewne kwestie sporne między ośrodkiem prezydenckim a Radą Ministrów. Ale trzeba współpracować tam, gdzie tego wymaga konstytucja. Absolutnym przekłamaniem i nadinterpretacją jest ogłaszanie przez ministra Radosława Sikorskiego, że odwołał ambasadorów – zauważyła na antenie Polsat News Małgorzata Paprocka.

Kto mianuje i odwołuje ambasadorów?

Zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej, ambasadora mianuje i odwołuje prezydent na – zaakceptowany przez prezesa Rady Ministrów – wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Minister przed skierowaniem wniosku zasięga opinii Konwentu Służby Zagranicznej. W skład konwentu wchodzą: minister właściwy do spraw zagranicznych lub wskazany przez niego członek kierownictwa resortu jako przewodniczący, szef Służby Zagranicznej, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta oraz przedstawiciel Kancelarii Premiera.

Czytaj też:

"Prezydenccy ambasadorowie" nie zostaną odwołani? Nowe ustaleniaCzytaj też:

"Tuskowi coś się pomyliło". Mastalerek: Premier łamie ustalenia z prezydentem