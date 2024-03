Efekt złego ekranu

Nikt tak bardzo się nie przyłożył, żeby Polacy każdego dnia widzieli z waszych mediów, co zgotowaliście Polkom i Polakom. To wam udało się obudzić ludzi – powiedział Donald Tusk po wyborze na premiera przez Sejm X kadencji. – Słyszałem: do Berlina, für Deutschland! Tę płytę nagrał Jacek Kurski – wyrzucał. I dodał, zwracając się bezpośrednio do prezesa PiS: – Twój brat mówił, że nie widział takiego łajdaka jak Kurski po tym, co zrobił. Dlatego chciałem to zwycięstwo dedykować obu moim dziadkom. To wystąpienie premiera wszyscy posłowie koalicji rządowej nagrodzili gromkimi oklaskami.