Triumf Lutra

Granice między katolickością a protestantyzmem stają się wyłącznie jurysdykcyjne: ktoś podlega papieżowi, a ktoś nie, ale nie niesie to ze sobą żadnych zauważalnych skutków. Dotyczy to również tego, co dla Kościoła najcenniejsze – Eucharystii

Katoliccy biskupi zaczynają udzielać Komunii Świętej wszystkim, nawet jeżeli są to osoby otwarcie odrzucające katolickie dogmaty; ludziom, którzy jeszcze do niedawna chleb ze swoich nabożeństw rzucali zwierzętom. Tak zrobiono w Osnabrück w Niemczech; do tego samego szykuje się już kolejna diecezja.

Zanim przejdę do najnowszych wypadków, kilka słów wstępu o poglądach eucharystycznych protestantów; w tej kwestii panuje bowiem pewna nieświadomość. Rewolucja protestancka, oprócz wypowiadania posłuszeństwa papieżowi, grabienia kościelnych majątków i głoszenia różnych szczegółowych herezji, zwróciła się również przeciwko Eucharystii. Nie miejsce tu na drobiazgowe