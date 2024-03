Nasze testy: Suzuki Swace 1.8 Hybrid

Niskoemisyjne kombi apetyt na benzynę ma tak niewielki, że nie trzeba by robić całej zielonej rewolucji, aby pożegnać się z silnikami Diesla: podczas testu średnie spalenie auta ważącego 1885 kg wyniosło zaledwie 4 l/100 km, a jakby się człowiek bardzo postarał, to w zatłoczonej miejskiej dżungli można zejść nawet w okolicach 3 l/100 km. Nawet przy jeździe po autostradzie spalanie nie chciało wzrosnąć bardzie niż do ok. 7 l/100 km.