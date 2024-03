"Nie mierz swoją miarą". Buda w ogniu krytyki po wpisie o Jakim

Przypomnijmy, że w sieci pojawiło się nagranie, na którym europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki w mocnych słowach ocenił działalność byłego już premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy. Polityk wymienił pretensje, jakie pojawiały się pod adresem obozu Zjednoczonej Prawicy. Wskazał tu m.in. na uległą politykę wobec Unii Europejskiej, a także kwestię stacji TVN. Odpowiedział też na pytanie, czy jeśli Zjednoczona Prawica ponownie dojdzie do władzy te sprawy zostaną inaczej rozegrane. Według eurodeputowanego, należy wyciągnąć wnioski i zrobić wszystko, aby osoby, które za to odpowiadają już nigdy nie miały na te sprawy wpływu.

– Ktoś te wszystkie dziadostwa w UE podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada. [...] to nie jest tak, że u nas nie ma ludzi odpowiedzialnych. Ja to mówiłem wprost i powiem jeszcze raz: jeżeli będzie jeszcze Morawiecki premierem, to ja państwu żadnej gwarancji nie daje, że nie będzie tak samo – oświadczył.

Buda krytykuje Jakiego. Politycy Suwerennej Polski odpowiadają

Na nagranie szybko zareagowali współpracownicy byłego premiera, w tym m.in. Waldemar Buda, b. minister rozwoju i technologii. "Chęć ponownego wyboru do europarlamentu kosztem całego obozu. Krótkie spodenki" – napisał na X. Jego wpis szybko skrytykowali politycy Suwerennej Polski wypominając mu, że negocjował tzw. kamienie milowe ws. KPO.

Piotr Cieplucha, b. wiceminister sprawiedliwości ocenił, że "krótkie spodenki noszą ci, którzy boją przyznać się do błędów takich jak np: podpisanie kamieni milowych, zgoda na mechanizm "praworządności" czy szaleństwo Fitfor55. Okazało się po latach, że środowisko Suwerennej Polski miało rację w powyższych kwestiach". "Trzeba było odważnie przeciwstawiać się bezprawnemu dyktatowi Brukseli. Zawsze to podkreślaliśmy i jesteśmy stali w tych sprawach" – dodał. "Na miejscu tego gościa zapadłbym się pod ziemię a nie pouczał innych!" – wtórował mu poseł Suwerennej Polski Mariusz Kałużny.

"Powiedział polityk, którego największym sukcesem jest wynegocjowanie nowych podatków w ramach KPO. Ten spin z krótkimi spodenkami na miarę Waszych możliwości. Patryk jako jeden z nielicznych zadeklarował gotowość startu do Sejmu zostawiając PE. Nie mierz swoją miarą" – napisał radny warszawskiej dzielnicy Targówek Cezary Wąsik, który związany jest z Suwerenną Polską. "Jeszcze niech kilku 'unijnych negocjatorów' poda dalej ten wpis. Róbcie Patrykowi Jakiemu zasięg" – kpił Dariusz Matecki, poseł SP.

