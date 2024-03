Trzaskowski: Naprawdę cały świat nas podziwia

W niedzielę w Krakowie odbywają się konwencje samorządowe Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. W stolicy Małopolski przemawiali m.in. Rafał Trzaskowski i minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

Trzaskowski: Rząd Tuska chce współpracować z samorządem

Prezydent Warszawy skrytykował PiS i pochwalił Donalda Tuska za chęć współpracy z samorządami.

– Dzisiaj żyjemy w świecie całkowicie podzielonym i trudno, żeby tak nie było, jeżeli naszym konkurentem jest partia skrajnie zepsuta i cyniczna. Ale staramy się odtwarzać wspólnotę i samorząd jest do tego najlepszy. Do tego, żeby odtwarzać wspólnotę ludzi, którzy chcą ze sobą współpracować – powiedział Trzaskowski.

– Dziś rząd Donalda Tuska chce współpracować z samorządem, pomagać samorządowi, chce tworzyć synergię. Dlatego jeżeli wygramy w Krakowie, w sejmiku, będziemy mogli realizować te wszystkie projekty, skupiać się na tym, co istotne – ocenił.

Trzaskowski: Cały świat nas podziwia

Polityk ponownie mobilizował elektorat, argumentując, że po wygranej 15 października nie może nastąpić rozluźnienie

– Przed nami olbrzymie wyzwanie. Nam jest naprawdę w tej chwili potrzebna energia. Wiem, że nie wszędzie wszyscy żyją dzisiaj kampanią samorządową, w Krakowie wszyscy żyją, bo macie tylu kandydatów, że trudno, żeby było inaczej, natomiast nie wszyscy żyją kampanią samorządową. Najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy powtarzali, dlatego też pojawiliśmy się tutaj na kilka godzin, idźcie państwo do wyborów 7 kwietnia – wzywał.

– Te wybory mają fundamentalne znaczenie i nie możemy sobie pozwolić na to, że w momencie, kiedy cały świat, naprawdę cały świat, każdy z nas to odbiera, podziwia nas, mówiąc: zmobilizowaliście się, jako jedyne państwo byliście w stanie pogonić populistów w sposób mądry, dlatego że do wyborów poszło aż tyle obywateli i obywatelek, że do wyborów poszli młodzi ludzie, kobiety, bo przecież to kobiety i młodzi ludzie wygrali te wybory i jeżeli poczuliśmy tę siłę, nieprawdopodobną siłę, naszego głosu, możliwość zmiany rzeczywistości, to musimy to pokazać jeszcze raz – powiedział włodarz stolicy.

Trzaskowski: Przywracamy demokrację

– To co dla nas najważniejsze drodzy państwo to waga tych wyborów i to jest sprawa absolutnie nie do przecenienia. Mówił o tym zarówno minister Sienkiewicz, mówiła nasza marszałkini dlatego, że te wybory są fundamentalne. Myśmy wykonali pierwszy krok 15 października, ten najważniejszy krok dlatego, że przywracamy demokrację, przywracamy praworządność w Polsce, ale w tej chwili ten drugi krok jest równie istotny i kolejne wybory również będą ważne. Dlatego, że jeżeli chcemy zamknąć erę populizmu w Polsce, zamknąć erę PiS-u musimy wygrać kolejne wybory – powiedział Rafał Trzaskowski.

