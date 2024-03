Konwencja Konfederacji. Braun: Jesteśmy za wolnością, normalnością i majętnością

W niedzielę w Krakowie odbyły się konwencje samorządowe Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Lewica była w Szczecinie. Z kolei Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy mieli swoją konwencję w Rzeszowie. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak i posłowie Grzegorz Braun, Andrzej Zapałowski, Konrad Berkowicz i Witold Tumanowicz.

Braun: Prosty wybór wolności, normalności, majętności

– To jest wybór przed, którym stoją wszyscy na Podkarpaciu i w Polsce. Wybór między schabowym a świerszczowym, między własnym samochodem z silnikiem paliwowym a zbiorkomem bądź aresztem domowym w 15-minutowym getcie – powiedział poseł Braun, nawiązując do koncepcji miast 15-minutowych oraz unijnej polityki Zielonego Ładu.

– Są to więc wybory trudne, bo czasy ciężkie – ale kiedy były łatwe? – a z drugiej strony naprawdę dziecinnie proste. Wybór normalności, wybór wolności, która nie jest samowolą, wybór majętności, a nie żebractwa i losu chłopa pańszczyźnianego, nawet jeśli z etatem profesorskim to przywiązanego do etatu w korporacji, w administracji, w biurokracji. To jest prosty wybór – Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy – powiedział lider Korony, wyrażając dumę z zawartego sojuszu.

Braun: Konfederacja nie popierała zamordyzmu covidowego, abdykacji z suwerenności, Zielonego Ładu

Braun podkreślił, że Konfederacja nie myliła się w swoich osądach w ostatnich latach. – Nie popieraliśmy zamordyzmu covidowego, nie popieraliśmy abdykacji z suwerenności na rzecz eurokołchozu, nie popieraliśmy bredni, bezeceństw, głupot Zielonego Ładu. […] i nie będziemy tego popierać, bo jesteśmy za wolnością, za normalnością, za majętnością – zaznaczył poseł.

W dalszej części konwencji przemawiali m.in. Bosak, Tumanowicz i część lokalnych kandydatów w wyborach samorządowych.

