Bohater trzech narodów

Z PÓŁDYSTANSU || Jest nim Konstanty Kalinowski, a owe nacje to polska, litewska oraz białoruska. Choć przedstawiciele tej ostatniej zamieszkali we wsi Mostowlany, miejscu jego urodzenia, dystansują się od tej postaci, co wyraźnie akcentuje film wyprodukowany przez Muzeum Historii Polski pt. "Legenda Kastusia Kalinowskiego".

A przecież to właśnie on – pod pseudonim Jaśko haspadar s pad Wilni (Jaśko, gospodarz spod Wilna) – wydawał pismo "Mużyckaja Prauda", jeden z pierwszych periodyków w języku białoruskim. Rafał Geremek, reżyser obrazu, renomowany reporter, zrazu posługujący się piórem, a ostatnimi czasy kamerą, od lat przywołuje postacie i zdarzenie historyczne pokryte patyną czasu.