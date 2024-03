Miller: Tusk powinien zdymisjonować kilku ministrów

Były premier uważa, że "Donald Tusk powinien przyjrzeć się swoim ministrom i dokonać zmian w rządzie". – Rekonstrukcja powinna objąć kilku ministrów To jest największy rząd w naszej historii. Liczy 26 pełnych ministrów konstytucyjnych. Dla porównania, mój rząd w momencie powołania liczył 16 ministrów – powiedział Leszek Miller w wywiadzie udzielonym w Studiu Prasowym PAP.

Miller wskazał, kto się sprawdza, a kto nie

Polityk powiedział, że kilku ministrów w obecnym rządzie wyróżnia się pozytywnie. W tym gronie znalazł się m.in. minister sprawiedliwości Adam Bodnar, minister edukacji Barbara Nowacka, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef MSWiA Marcin Kierwiński.

Jednocześnie Leszek Miller wskazał, że "kilka nominacji go całkowicie zdumiało". Wymienił minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Agnieszkę Buczyńską i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka.

– Pierwszy raz się zdarza, że minister nauki nie ma żadnego tytułu naukowego, czy pani minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, która widzę, że ma szalone kłopoty w opanowaniu PiS-owskich pozostałości w Lasach Państwowych – powiedział europoseł KO.

Na pytanie, kiedy powinna nastąpić rekonstrukcja rządu, były premier odpowiedział, że dobrym momentem byłyby wybory do Parlamentu Europejskiego. – Mam nadzieję, że Donald Tusk przy okazji jakiejś rekonstrukcji, bardzo uważnie popatrzy na swoich współpracowników. Najlepszym momentem do rekonstrukcji to będą wybory do PE. Bo zakładam, że być może niektórzy ministrowie zechcą kandydować – zauważył.

Leszek Miller poinformował w wywiadzie, że w czerwcowych wyborach do PE on sam nie zamierza ubiegać się ponownie o mandat europosła.

Plan byłego wicepremiera: Wyższy wiek emerytalny, waluta euro, koniec CPK

Trela: Czytałem różne opinie lekarzy nt. aparatury medycznej Ziobry