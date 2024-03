"To kłamca. Ściemnia i manipuluje". Mocne słowa pod adresem Hołowni

Wybory samorządowe już za trzy tygodnie, a koalicja rządząca wciąż pogrążona jest w konflikcie o aborcje. Szczególnie mocno iskrzy na linii Trzecia Droga – Nowa Lewica. Przypomnijmy, że spór rozpoczął się od decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni o odłożeniu w czasie prac nad ustawami liberalizującymi prawo aborcyjne. To wywołało wściekłość po lewej stronie. W poniedziałek w programie „Tłit” Wirtualnej Polski poseł Tomasz Trela stwierdził, że Lewica obnażyła „prawdziwe intencje pana marszałka Hołowni”.

Poseł Lewicy o Hołowni: Jest kłamcą

– Intencje są takie, żeby nie pokazać, co myślę, co czuję, jak zagłosuję przed 7 kwietnia, bo zraziłbym do siebie potencjalnych wyborców. Marszałek Hołownia zachowuje się tutaj bardzo niewłaściwie, bo argumentacja, że nie można dyskutować, że nie można rozpocząć procedury uchwalania przepisów liberalizujących aborcję przed wyborami samorządowymi, bo to podnosi temperaturę, to jest to po prostu bujda na resorach – przekonywał poseł Lewicy.

Trela przyznał ponadto, iż bardzo mu się nie podoba, że swego czasu lider Polski 2050 zarzucił Włodzimierzowi Czarzastemu kłamstwo. Potem postanowił sam na ten zarzut odpowiedzieć. – Tak naprawdę to kłamcą jest on, bo to on ściemnia, on manipuluje, on twierdzi, że nie można tego procedować teraz. Otóż można, ale marszałek nie chce stracić paru punktów procentowych w wyborach. Trzeba to powiedzieć wprost – stwierdził poseł Nowej Lewicy.

Spór o aborcję rozsadzi koalicję?

Mimo tak mocnych słów, parlamentarzysta wyraził przekonanie, że spór o aborcję nie doprowadzi do rozpadu koalicji. Według niego wynika z niego jeden wniosek.

– To tylko pokazuje, że siła Lewicy w parlamencie powinna być większa i że gdyby dzisiaj Lewica miała 70 czy 80 parlamentarzystów, sytuacja byłaby inna – ocenił.

