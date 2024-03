Sasin uderza w rząd. "Odpuszczacie interes Polski"

Komisja Europejska zdecydowała o przekazaniu koncernom zbrojeniowym 500 mln euro na zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji artyleryjskiej. Do Polski trafi zaledwie 2,1 mln euro (0,4 proc. całego dofinansowania). Wsparcie otrzyma należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej spółka Dezamet, która produkuje amunicję artyleryjską, moździerzową i granatnikową.

Wzajemne oskarżenia polityków

Według obecnego rządu, winę za tak niski poziom dofinansowanie ponoszą poprzednie władze, które zaniedbały temat. "Skandalem jest stan polskiego przemysłu obronnego po ośmiu latach rządów PiS oraz fakt, że część firm w ogóle nie złożyła wniosków o dofinansowanie. Całość procesu odbyła się za czasów ministra aktywów państwowych Jacka Sasina i ministra obrony Mariusza Błaszczaka" – napisał na portalu X wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Z kolei minister aktywów państwowych Borys Budka napisał, że "za zaniechania dotyczące braku grantów dla polskich zakładów zbrojeniowych Błaszczak i reszta powinni stanąć przed Trybunałem Stanu". "Wnioski do KE należało składać w okresie październik – grudzień 2023 r. Wtedy oni zajmowali się kampanią wyborczą, a potem udawali, że tworzą rząd" – stwierdził polityk PO.

Do tych zarzutów odniósł się Jacek Sasin. "To czego zabrakło w sprawie środków na zwiększenia zdolności produkcyjnych amunicji artyleryjskiej, to skuteczny lobbing na poziomie UE, ze strony rządu koalicji 13 grudnia. Decyzja KE pokazuje, że słowa Tuska z exposé, że nikt go nie ogra w Brukseli zostały szybko i brutalnie zweryfikowane. To, co robi teraz Budka, Tomczyk i reszta to teatr i próba przerzucenia odpowiedzialności na poprzedników. Odpuszczacie interes Polski bo zajmujecie się aborcją i komisjami śledczymi. To niebezpieczne" – podkreśla były minister aktywów.

Czytaj też:

Ruch Polski ws. dofinansowania na amunicję. "Chcemy nowego konkursu"Czytaj też:

Grosze z UE dla Polski na produkcję amunicji. Szef KPRM obwinia rząd PiS