Morawiecki: Wzywam do walki bokserskiej, a nie freak fightu, jaki się nam proponuje

– 100 dni każdego rządu to swojego rodzaju egzamin. Sprawdźmy w związku z tym, jak ten egzamin zdali rządzący. I z tych stu konkretów, które obiecywali ile zostało zrealizowanych rzeczywiście – powiedział Morawiecki.

Pierwsze 100 dni. PiS: Kłamstwa koalicji rządzącej

Były szef rządu wyliczał niektóre z zapowiadanych postulatów rządowych. – Mieli zamrozić ceny gazu w 2024 roku na poziomie z 2023 roku, zrobili to tylko do połowy roku. Dlaczego tylko do połowy? Dlatego, że miną jedne wybory, drugie, możecie być państwo pewni – ja jestem o tym przekonany – że w drugim półroczu nie będzie już zamrożonych cen gazu na kolejny sezon grzewczy – powiedział wiceprezes PiS.

– Obiecali, że doprowadzą do zmian programowych w edukacji, ale w tym samym punkcie jest również obietnica dodatkowej pomocy dla dzieci, dla młodzieży w szkołach, aby dzieci nie musiały mieć korepetycji. To bardzo dobry punkt. Ale gdzie są te dodatkowe zajęcia obiecane? Bo ja nie widzę nawet w ogóle programu czy jakiejś propozycji programowej, która by miała to wypełniać – kontynuował.

Morawiecki: Pała dla rządu Tuska

Były premier powołał się na medialne szacunki, że koalicja rządząca spełniła około 10 proc. ze stu zapowiadanych konkretów. – Nawet wśród tych 10 niby spełnionych są też spełnione w 1/3,1/4, ale niech już będzie 10 proc. Na maturze byłaby pała z wykrzyknikiem – powiedział Morawiecki.

Morawiecki oznajmił, że nietknięty został jeden z ważniejszych punktów – podniesienie kwoty wolnej od podatku. Wymienił też zerowy VAT na transport publiczny. – Gdzie jest obiecany przez koalicję program dopłat do czynszów albo akademik za złotówkę? – mówił szef byłego rządu, przywołując radykalne obietnice socjalne, dodając "czekamy na to".

– Obiecali zlikwidowanie wszelkich limitów do wszystkich kategorii specjalistów medycznych i nie ma tego. Jak doszliśmy do władzy w 2015 roku wprowadziliśmy 500 plus, projekt, który został wymyślony przez pana prezesa Kaczyńskiego, wdrożony później przez nasz rząd. Wdrożyliśmy niższy CIT dla przedsiębiorców i obniżyliśmy wiek emerytalny. Zrealizowaliśmy zapowiedzi z kampanii 2019 r. Była tam trzynastka, zrealizowana w ciągu dwóch miesięcy. Tam był też zerowy PIT dla młodych osób do 26. roku życia, zrealizowany w ciągu pięciu miesięcy. Tam była obniżka podatku PIT z 18 na 17 proc., i podniesiony próg kosztów uzyskania przychodów, czyli również obniżenie podatku dla wszystkich osób, też zrealizowane w ciągu trzech czy czterech miesięcy – mówił Morawiecki.

– Wzywam do realnej, rzeczywistej walki bokserskiej, a nie freak fightu, jaki nam się proponuje. Do walki na argumenty, merytorykę – co nasza formacja zrealizowała, a co oni zrealizowali – podkreślił polityk PiS.

