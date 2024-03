Obietnice Tuska. Błaszczak: Osiem zmieniliśmy w projekty ustaw

Opozycja wytyka koalicji rządowej całkowitą niewiarygodność o oszukanie Polaków wiążącą się z brakiem realizacji "100 konkretów na 100 dni rządów" Koalicji Obywatelskiej. Faktycznie, z setki obietnic premierowi Donaldowi Tuskowi udało się zrealizować zaledwie kilka z nich, choć jak we wtorek zapewniał większość z nich "jest w jakiejś fazie realizacji".

PiS składa projekty ustaw

Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że 8 ze 100 konkretów zostało przez PiS przedstawionych w formie projektów ustaw i złożonych do marszałka Sejmu.

– Liczymy na to, że znajdą się w porządku obrad jeszcze tego posiedzenia, które dziś się rozpoczęło. Stąd też składałem wniosek formalny, żeby tak się stało (...) usłyszałem, że nie, ale poprzez presję medialną mam nadzieję, że jednak te ustawy trafią pod obrady wysokiej izby – powiedział Błaszczak na konferencji prasowej.

Jakie konkretnie obietnice KO chce zrealizować PiS? Błaszczak wymienił podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, dobrowolny ZUS oraz zryczałtowana składka zdrowotna.

– Kolejna sprawa to jest kasowy VAT, kolejna sprawa związana jest z wyborami samorządowymi, chodzi o to, żeby zmniejszyć betonozę w miastach […] „babciowe” też uważamy, że jest to bardzo ważny projekt i fundusz alimentacyjny, zwiększenie funduszu alimentacyjnego, a także renta wdowia – powiedział.

Tusk w ogniu krytyki

– Jeszcze nigdy ocena rządu po jego pierwszych 100 dniach nie była tak oczywista – stwierdził wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki w nagraniu, opublikowanym we wtorek na platformie X. Były szef rządu przypomniał słynną wypowiedź Donalda Tuska. Lider KO zapewniał, że jego formacja polityczna przystąpi do realizacji "100 konkretów" "dzień po wygranych wyborach".

Morawiecki pokazał "Tuskometr", czyli licznik zrealizowanych obietnic wyborczych Tuska. – Efekty widzicie sami. Żeby zdać maturę, potrzeba przynajmniej 30 proc. punktów. Dla rządzących to i tak za wysokie progi. Wiele z najważniejszych obietnic uznali za nieważne i wyrzucili je do kosza. Gdzie jest kwota wolna od podatku, akademik za złotówkę, kredyt za 0 proc. i wiele innych? Mając pełną władzę, nie chcą ich realizować – mówił były premier.

