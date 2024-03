Buda: PiS powoła realną komisję ds. wyborów kopertowych

Parlamentarzysta PiS mówił o tym w rozmowie z telewizją wPolsce.pl. W ocenie Waldemara Budy, działająca obecnie w Sejmie komisja śledcza nie spełnia swojej roli, ponieważ nie bada faktycznych przyczyn nieprzeprowadzenia wyborów korespondencyjnych na prezydenta w maju 2020 r. Wybory odbyły się ostatecznie w sposób tradycyjny w czerwcu (pierwsza tura 28 czerwca, druga 12 lipca).

– Była jedna ustawa w sprawie wyborów korespondencyjnych. Poparcie całkowite – łącznie z panem Dariuszem Jońskim – a później topnienie poparcia pani Kidawy-Błońskiej i obstrukcja, która uniemożliwiła wprowadzenie pełnych wyborów korespondencyjnych, zablokowanie tego w Senacie, blokowanie tego przez Rafała Trzaskowskiego, blokowanie przez panią Kidawę-Błońską i ostatecznie zablokowanie tych wyborów. Po co? Żeby podmienić kandydatów – powiedział.

Będzie kolejna komisja?

Waldemar Buda przekonuje, że "opinia publiczna coraz bardziej dostrzega winę zmarnowania prawie 70 mln złotych przeznaczonych na przygotowanie wyborów kopertowych po stronie obecnej koalicji rządzącej". – My tej sprawy tak nie zostawimy – powiedział.

Zapowiedział, że PiS "powoła realną komisję, która zbada sprawę". – Wówczas skierujemy nie tylko zawiadomienie do prokuratury – bo to jest torpedowanie decyzji podjętej przez marszałka wynikającej z Konstytucji. To jest działanie nielegalne. Ktoś musi odpowiedzieć za 70 milionów złotych i musimy znaleźć mechanizm prawny – prawdopodobnie przedstawimy jakiś projekt ustawy – który będzie mógł obciążyć konkretną partię polityczną za tego typu rozwiązania — stwierdził poseł PiS Waldemar Buda. – Nie może być tak, że Polacy stracili 70 mln złotych. Próbuje się wmówić, że to zrobił ktoś inny i nie ponosi się samemu za to odpowiedzialności. To była wyłącznie decyzja polityczna – dodał polityk.

