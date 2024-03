Protest polskich rolników na granicy. Z Brukseli płyną niepokojące głosy

Zdaniem Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Josepa Borrella, granica między Ukrainą a Polską musi zostać odblokowana.

– Jeśli chodzi o blokadę granicy – tak, jesteśmy tego świadomi. Uważnie monitorujemy rozwój sytuacji. Oczywiście granicę należy odblokować. Bez względu na powód, o który [strony – przyp. red.] się kłócą, należy to rozwiązać w inny sposób, ponieważ z wojskowego punktu widzenia musimy zapewnić swobodny tranzyt między Ukrainą a całą Unią Europejską w celach wojskowych i cywilnych – podkreślił Borrell podczas konferencji prasowej w Brukseli.

Unijny komisarz powiedział, że rozumie istnienie obaw polskich rolników, ale sposób ich rozwiązania nie powinien w tym krytycznym momencie zagrażać tranzytowi między Ukrainą a Polską.

Bruksela chce zakończenia protestów

Słowa Borella to kolejny w ostatnich dniach głos z Brukseli, który domaga się zakończenia protestów na granicy z Ukrainą. Jak podkreślił unijny komisarz ds. handlu Valdis Dombrovskis, Ukraina ma perspektywy na porozumienie się z Polską w sprawie odblokowania granicy bez walki o zboże. Wszystko jednak zależy od woli politycznej urzędników.

– Polski rząd musi pokazać, że chce coś zrobić. Na przykładzie Rumunii widać, że wdrożenie skutecznego modelu wprowadzania zezwoleń na eksport nie jest zadaniem nierozwiązalnym – podkreślił Valdis Dombrovskis w rozmowie z ukraińską agencją informacyjną UNIAN.

– Uważam, że gdyby do tej sytuacji podejść racjonalnie, to już zostałaby rozwiązana. To nie jest jakiś problem nierozwiązywalny. Widzimy to na przykładzie Rumunii, która przy udziale Komisji Europejskiej wprowadziła model wprowadzania zezwoleń na eksport. I widzimy, że to się sprawdza – dodał.

