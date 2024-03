"Każdy błąd można naprawić". Ojciec Rydzyk zwrócił się do Sienkiewicza

– To będzie świadectwo, z kim mamy do czynienia – powiedział ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja zwrócił się z apelem do ministra Bartłomieja Sienkiewicza.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odmówiło zabezpieczenia dodatkowych 13 mln złotych na budowę siedziby i wystawę stałą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Powstająca w Toruniu placówka ma być poświęcona historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem jej chrześcijańskiej przeszłości oraz nauczania św. Jana Pawła II. Według oficjalnej wersji, powodem takiej decyzji mają być "ograniczone środki inwestycyjne w ustawie budżetowej na rok 2024". Ojciec Rydzyk apeluje do Sienkiewicza ws. muzeum w Toruniu Do ministra Bartłomieja Sienkiewicza zwrócił się w tej sprawie ojciec Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta zabrał głos podczas uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów, które odbyły się w Kaplicy Pamięci w toruńskim sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, tuż obok powstającego muzeum. – Może ci, którzy zatrzymali zakończenie wystawy stałej, zreflektują się. Może im ktoś źle podpowiedział. Każdy błąd można naprawić i trzeba go naprawić – powiedział dyrektor Radia Maryja, proponując, aby zreflektował się również szef MEiN. – Wszyscy jesteśmy Polakami, a więc stąd zwracam się w imieniu wielu ludzi, może dzięki Radiu Maryja dojdzie do ministerstwa, żeby odblokował środki, bo jest to Muzeum państwowe, nie redemptorystów – podkreślił. Duchowny wyraził nadzieję, budowa muzeum uda się ukończyć Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu i nie zostanie to zablokowane. – To będzie świadectwo, z kim mamy do czynienia – podsumował ojciec Rydzyk. Rząd Tuska torpeduje projekty ojca Rydzyka Brak środków dla Muzeum "Pamięć i Tożsamość" to kolejna w ostatnich dniach decyzja nowej władzy uderzająca w projekty realizowane przez podmioty powiązane z o. Tadeuszem Rydzykiem. 13 stycznia minister funduszy i polityki regionalnej poinformowała, że toruńska Akademia Kultury Społecznej i Medialnej będzie musiała zwrócić otrzymaną dotację na utworzenie jednego z kierunków studiów. 27 grudnia ubiegłego roku Ministerstwo Sprawiedliwości wstrzymało wypłaty z Funduszu Sprawiedliwości dla kilkunastu podmiotów. Jednym z nich była fundacja prowadzona przez o. Tadeusza Rydzyka, która w ubiegłym roku miała otrzymać 2 308 800 złotych. Łącznie do końca 2026 roku Fundacji ma zostać wypłacone 7 178 028 złotych. Czytaj też:

