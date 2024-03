Sosnowieckie gniazdo zła

Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu należącym do księdza zaledwie kilka miesięcy po tym, jak w tej samej diecezji odbyła się klerykalna orgia narkotykowa zakończona hospitalizacją po zasłabnięciu jednego z uczestników. Wcześniej w ubiegłym roku doszło do zasztyletowania diakona i samobójczej śmierci księdza. Jeszcze wcześniej – tu chodzi już o lata – do ekscesów rektora seminarium, który bywał w gejowskich klubach.