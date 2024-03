Sikorski: Prosimy bardzo, aby Węgry nam w tym nie przeszkadzały

Podczas konferencji prasowej szef MSZ krytycznie ocenił postawę Węgier wobec konfliktu na Ukrainie.

– Jesteśmy rozczarowani, ale szanujemy decyzje węgierskie o tym, że oni nie wysyłają broni na Ukrainę, ale prosimy, żeby umożliwili to nam. A niewypłacanie nam rekompensat z poprzednich dostaw utrudnia nam wysyłanie kolejnych dostaw. My to i tak robimy, ale to są środki, które trafiają, jak rozumiem, na fundusz modernizacji wojska polskiego, co jest naszym pilnym zadaniem w obliczu agresji Putina, więc gdy Węgry mówią o tym, że inwazja była aktem agresji i że Ukraina ma prawo do odzyskania swoich międzynarodowo uznanych granic, to my Ukrainie w tym materialnie pomagamy i prosimy bardzo, aby Węgry w tej sprawie nam nie przeszkadzały – powiedział Radosław Sikorski na konferencji prasowej.

Sikorski ostrzega polskie firmy

Polityk zwrócił się również do polskich przedsiębiorców, aby nie omijali europejskich sankcji.

– Chciałbym jeszcze raz uświadomić polskim firmom, które wysyłają swoje towary albo do krajów, które są podejrzewane o przesyłanie tych rzeczy dalej, albo tranzytem przez Rosję do takich krajów, że te sankcje tak europejskie, jak i amerykańskie, mogą być bardzo dotkliwe. Więc apeluję i przestrzegam, aby tego nie robić – powiedział Radosław Sikorski na konferencji prasowej.

– Będziemy wspólnie z partnerami europejskimi uaktualniać nasze prawo i praktykę, tak, aby machina rosyjska wojenna nie miała komponentów do prowadzenia agresji wobec Ukrainy – kontynuował.

"Najlepsze 100 dni"

Szef polskiej dyplomacji chwalił się też osiągnięciami swojego resortu. Sikorski ocenił, że trzy miesiące od zaprzysiężenia nowego rządu to były "jedne z najlepszych 100 dni w polityce zagranicznej od wielu lat".

– Już w pierwszych dniach przywróciliśmy stosowanie wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Polsce, Polska przystąpiła do Prokuratury Europejskiej, zakończyła zbędne spory z Komisją Europejską, szczucie na Niemcy, wreszcie działa Trójkąt Weimarski, dzisiaj się przekonaliśmy, że działa także, na tyle, na ile może, Grupa Wyszehradzka – wymieniał osiągnięcia polskiej dyplomacji.

