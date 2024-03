100 konkretów Tuska. Polacy nie wierzą, że kiedykolwiek zostaną zrealizowane

W piątek mija pierwsze 100 dni rządów Donalda Tuska. To tradycyjnie czas pierwszych podsumowań. W przypadku obecnie koalicji jest ono o tyle łatwiejsze, że w trakcie kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska zobowiązała się do zrealizowania w pierwszych 100 dniach rządzenia 100 konkretów. Ostatecznie udało jej się wprowadzić w życie zaledwie 17 z nich (włączając w to obietnice zrealizowane częściowo).

Tymczasem 19 marca Donald Tusk próbując ratować sytuację, powiedział, że "większość ze 100 konkretów (obietnic wyborczych KO) jest w jakiejś fazie realizacji". Przypomniał, że rząd ma charakter koalicyjny. – Jak rozmawiam i będę rozmawiał każdego dnia z ludźmi to będę oczekiwał zrozumienia i wsparcia tam, gdzie potrzeba więcej siły – stwierdził.

Polacy nie wierzą Tuskowi

Jak się jednak okazuje, Polacy nie wierzą w zapewnienia Donalda Tuska o realizacji wszystkich 100 konkretów. Respondenci badania United Surveys zostali zapytani, czy obietnice Koalicji Obywatelskiej zostaną spełnione do końca kadencji rządu. Aż 70,7 proc. respondentów stwierdziło, że nie. Przeciwnego zdania jest tylko 23 proc. badanych. 6,3 proc. nie było w stanie udzielić odpowiedzi.

Co ciekawe, w obietnice Tuska nie wierzą masowo nawet wyborcy KO. Choć 54 proc. z nich uważa, że 100 konkretów zostanie zrealizowanych do końca kadencji, to jednak aż 45 proc. jest zdania, że to się nie stanie.

Jeśli chodzi o wyborców pozostałych partii, to największy odsetek pesymistów jest, co zrozumiałe, w Prawie i Sprawiedliwości. W tej grupie 94 proc. osób nie wierzy w realizację postulatów KO. Wśród głosujących na Konfederację odsetek ten wynosi także 94 proc. Z kolei wśród wyborców Lewicy jest to 58 proc., a Trzeciej Drogi – 59 proc.

Sondaż United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono 18 marca 2024 roku na grupie 1000 ankietowanych metodą CATI.

