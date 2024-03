Admirał: NATO jest gotowe na bezpośrednią konfrontację z Rosją

Według niego, Sojusz zrozumiał zmianę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa już w 2014 roku, po rosyjskiej okupacji Krymu. Od 2019 roku państwa NATO zaczęły wracać do bezpieczeństwa zbiorowego: zmieniły strategię obronną, planowanie operacyjne i siły potrzebne do realizacji wszystkich tych zadań.

– Teraz wszyscy rozumiemy, że jeśli chodzi o powrót do bezpieczeństwa zbiorowego, czas nie działa na naszą korzyść. Bo wróg decyduje, kiedy i gdzie zaatakuje oraz jak długo będzie trwał konflikt. Ukraina niestety to widziała. Czy jesteśmy gotowi? Tak! Nasze główne wyzwanie to być przygotowanym. Jeśli stanie się to dzisiaj, to musisz walczyć tym, co mamy. Zawsze jest to połączenie bycia przygotowanym na dzisiaj i jednoczesnego zwiększania możliwości na przyszłość – powiedział Bauer w wywiadzie dla portalu Armiya Inform.

NATO gotowe na konflikt

Admirał zauważył także, że od 2016 roku Sojusz rozszerzył swoją obecność w krajach bałtyckich, a wraz z rozpoczęciem wojny na Ukrainie – na Słowacji, Węgrzech, Rumunii i Bułgarii.

– Teraz mamy osiem takich grup bojowych w liczbie batalionu, które w razie potrzeby można połączyć w brygadę. Odpowiednie kraje stale pracują nad tym mechanizmem. Jeśli będzie potrzeba więcej, to rozważymy taką możliwość. Ale na teraz wystarczy – zauważył.

Jednocześnie Bauer wskazał, że współczesne działania wojenne mają także inne wymiary, takie jak cyberprzestrzeń czy ataki w przestrzeni kosmicznej, a Rosja ma sposoby na wywieranie wpływu w Arktyce, na zachodnim Atlantyku, w Afryce, na Morzu Śródziemnym i na Morzu Czarnym. Według niego, błędem jest skupianie się wyłącznie na wschodniej flance, bo Rosjanie są nie tylko tam. NATO stale monitoruje ich działania i w razie potrzeby odpowiednio reaguje.

Czytaj też:

"Dla Scholza to duże zawstydzenie". Skandal w BundestaguCzytaj też:

Polacy wierzą w ochronę NATO w razie ataku Rosji? Oto wyniki sondażu