Rząd chce pogłębić port w Elblągu. Śliwka: To 101 konkret tej koalicji, oni nie są wiarygodni

DoRzeczy.pl: Dzisiaj w Elblągu poinformowano, że władze państwowe dofinansują pogłębienie portu w Elblągu, ostatniego, spornego odcinka będącego elementem Przekopu Mierzei Wiślanej. Jak Pan to ocenia?

Andrzej Śliwka: To 101 konkret tej koalicji, z którym będzie tak, jak z podniesieniem kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złoych, babciowym i dobrowolnym ZUS-em. Oni nie są najbardziej wiarygodni, a jak jeszcze dodamy do tego kalendarz – a dokładnie kalendarz wyborczy – i zobaczmy, że do wyborów zostały 2 tygodnie, to jesteśmy w domu. Poza tym ta propozycja to pójście na skróty, a wiadomo, że kto drogę skraca, ten do domu nie wraca.

Platforma Obywatelska od samego początku była przeciwna Przekopowi Mierzei Wiślanej. Co takiego zmieniło się w podejściu tej partii?

Przyznam szczerze, że nie rozumiem, skąd w tej formacji taki sceptyzcyzm do dużych i ważnych inwestycji dla naszej suwerenności i gospodarki. Trzeba jeszcze Baltic Pipe i CPK. W przypadku portu morskiego w Elblągu warto przypomnieć, że rządząca od wielu lat miastem koalicja, która odzwierciedla koalicja rządząca Polską, doprowadziła nasz elbląski port do roli parkingu dla tirów. Skumulowana strata sięga blisko 1 mln złotych, spółka zatrudnia 6 osób, udział w obrocie krajowym to promil, nawet nie procent, a nakładany inwestycyjne w budżecie miasta w ubiegłym roku wyniosły zero. W tym roku również wynoszą zero i w strategii wieloletniej do 2035 roku też wynoszą zero.

Kandyduje pan w wyborach na prezydenta Elbląga. Jaki jest pana pomysł na port w Elblągu?

Chciałbym w Elblągu czwartego w kraju portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Dlatego proponowałem 100 mln złotych na inwestycje rozwojowe, wpisanie portu jako strategicznego dla gospodarki, zabezpieczenie dalszego finansowania na kolejne lata. W podobnym modelu funkcjonują porty w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Moi konkurenci wolą malutki porcik z komponentem parkingowym. Uważam, że Elbląg to fantastyczne miejsce, które niestety stopniowo, po utracie statusu miasta wojewódzkiego, się degraduje. Port z prawdziwego zdarzenia jest szansą dla miasta – ale port, a nie podróbka portu, którą z uporem próbuje nam serwować od kilku lat prezydent i jego najbliżsi współpracownicy.

