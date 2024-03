Komorowski: Koalicja zrealizowała najważniejszy cel. Odsunęła PiS

W piątek mija 100 dni, odkąd Donald Tusk przejął władzę w Polsce. Tradycyjnie to czas rozliczeń nowego rządu. O zdanie zapytano byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Przypomina on, że "100 konkretów na 100 dni" to pomysły PO, a rząd jest rządem koalicyjnym.

– Koalicja ma to do siebie, że ma różne poglądy na różne sprawy i należy dążyć do tego, aby po pierwsze uzgodnić wspólne cele, a te cele zawsze się będą różniły od kampanii wyborczej. Po drugie te cele należy skonfrontować z realnymi możliwościami państwa polskiego po wyborach, po audycie, kiedy znany jest stopień zadłużenia Polski, stan kasy państwowej, perspektywy uzyskania albo nieuzyskania pieniędzy z Unii Europejskiej. To się w tej chwili dzieje – przekonuje Komorowski w wywiadzie dla Onetu.

Komorowski chwali przejęcie mediów publicznych

Dalej były prezydent wskazał, jakie najważniejsze zadanie zrealizował rząd. –– Dla mnie, jak powiedziałem, najważniejsze było odsunięcie PiS od władzy i odzyskanie ogromnych pieniędzy dla Polski z Unii Europejskiej. To też się stało, co otwiera możliwości działania m.in. w obszarze samorządności – podkreśla.

Jak mówi, kolejną rzeczą, którą udało się zrealizować, "jest wyeliminowanie zjawisk, które zagrażały praworządności, niezależności polskiego wymiaru sprawiedliwości i zaprzeczały zasadom wymaganym przez Unię Europejską. To udało się zrobić, głównie dzięki dobrej pracy pana Adama Bodnara". Komorowski chwali także przejęcie mediów publicznych. Przyznaje, że nie ma problemu z tym, jak to zrobiono i nie przejmuje się wątpliwościami prawnymi. – Dla mnie ważny jest efekt. Żadna szczujnia nie zastąpiła szczujni PiS! Media wracają do roli mediów publicznych. Nie ma szczujni politycznej, w którą Prawo i Sprawiedliwość zamieniło telewizję publiczną i radio – przekonuje były prezydent.

Czytaj też:

Nagła zmiana na stronie z listą "100 konkretów". KO wycofuje się z czterech obietnic?Czytaj też:

Podsumowanie 100 dni rządów. Hołownia: Wyprzedzamy kalendarz