Kard. Müller zaapelował do episkopatu Niemiec. Chodzi o AfD

W lutym na wiosennej sesji plenarnej Konferencja Episkopatu jednogłośnie przyjęła oświadczenie zatytułowane "Etniczny nacjonalizm i chrześcijaństwo są nie do pogodzenia". Biskupi wyraźnie zdystansowali się w nim względem Alternatywy dla Niemiec, twierdząc, że jest to partia, na którą chrześcijanie nie mogą głosować.

Kard. Müller: Kościół nie powinien ingerować w walkę polityczną partii

W wywiadzie dla gazety "Tagespost" były prefekt Kongregacji Nauki Wiary wezwał niemieckich biskupów do większej ostrożności. – Jako Kościół musimy uważać, aby nie ingerować bezpośrednio w walkę polityczną partii, angażując w to nasz doktrynalny i moralny autorytet. Konferencja Episkopatu Niemiec nie powinna działać jako sygnalizacja świetlna w kampanii wyborczej. Trzeba zachować proroczy dystans wobec władzy świeckiej – dodał kard. Müller.

Podkreślił, iż należy założyć, że obywatele w Niemczech są dojrzali i wiedzą, na którą partię powinni głosować.

AfD planuje wielką deportację?

W styczniu niemiecki mainstream polityczno-medialny nie posiadał się z oburzenia po doniesieniach o tym, że jeżeli AfD dojdzie do władzy, to deportuje z Niemiec miliony nielegalnych imigrantów.

10 stycznia niemiecki portal Correctiw opublikował materiał na temat tajnego spotkania w Poczdamie, które miało się odbyć w listopadzie 2023 roku. Mieli w nim uczestniczyć członkowie AfD oraz, co ciekawe, CDU, czyli Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Z doniesień portalu wynika, że omawiano tam kwestię "masowej deportacji imigrantów z kraju". Na publikację ze wściekłością zareagowali politycy rządzącej koalicji SPD-FDP-Zieloni. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że władza "zamierza chronić wszystkich, bez względu na ich pochodzenie".

Tylko w 2023 roku do naszego zachodniego sąsiada przybyło ponad 204 tysiące migrantów. Do końca sierpnia Urząd ds. Migracji i Uchodźców przyjął dokładnie 204 461 wnioski azylowe. Standardowo, wśród migrantów dominują młodzi mężczyźni. 40 proc. cudzoziemców to osoby płci męskiej w wieku 18 – 30 lat. Co trzeci imigrant przybył do Niemiec z Syrii, a prawie co piąty z Afganistanu.

