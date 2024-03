Listy do redakcji (13)

Dzień Sukkuba

Szanowni Państwo, był Dzień Szakala, jest Dzień Dziadka, Babci, Dziecka, Matki, Wojska Polskiego... No i oczywiście Dzień Kobiet. W przeciwieństwie do pozostałych nie ma obecnie zdefiniowanego podmiotu. No bo których kobiet? W naszych opętanych demonami płciowości czasach nie jest to takie oczywiste. Na przykład kilka lat temu w Meksyku zażądano, by w wyborach do parlamentu obowiązywał parytet kobiet. Trzydziestu sześciu męskich kandydatów zadeklarowało, że czują się kobietami, i nikt nie mógł im niczego zarzucić. Najkorzystniej byłoby zatem podzielić ów dzień na dwie części.