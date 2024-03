Autokrytyka na pełnej

Feministka wyjaśniła, że zgodziła się na rozmowę (jeszcze w Kanale Sportowym), bo „nie ogląda telewizji i właściwie nie wiedziała, gdzie idzie”. „Swoje występy przyprawia seksizmem, pisizmem i radosnym samozadowoleniem. To facet, który nic nie czyta, który wie, że po to, by być zauważalnym, trzeba być chamem i arogantem” – napisała Magdalena Środa pod ostatnim artykułem „Wyborczej” na temat twórcy Kanału Zero. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. „Zdradzę wam, że z prof. Magdaleną Środą rozstaliśmy się w miłej atmosferze, ale potem wróciła do domu, poczytała komentarze, w których bardzo wiele osób twierdziło, że wyszła na kompletną idiotkę... No i już mnie nie lubi” – ironizuje Stanowski.