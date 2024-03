Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Wiecie, iż mężczyźni są niby dyskryminowani, bo mają wyższy wiek emerytalny, mają iść do wojska, częściej chorują i krócej żyją. I of kors rozpoczyna się wokół tego gadanie, iż sprawiedliwie by było wtedy, iżby kobiety miały to samo co oni.

Jest to of kors myślenie ze wszech miar błędne, iż równość nie oznacza tego, iż kobiety mają mieć tak samo jak mężczyźni.