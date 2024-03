Ziemkiewicz: Polacy jako króliki doświadczalne

Po raz drugi w naszej historii najnowszej jesteśmy poletkiem doświadczalnym dla obcego mocarstwa. W latach 80. elity moskiewskich służb użyły Polski do przetestowania, czy da się zbankrutowany system komunistyczny przetransformować w demokratyczny kapitalizm w taki sposób, by komuniści zachowali faktyczną władzę i pozostali uprzywilejowaną, wyższą warstwą społeczną. Dziś, w świetle ustaleń historyków, nie można mieć co do tego wątpliwości – Jaruzelski i Kiszczak do Okrągłego Stołu zostali popchnięci przez (jak ich w nieboszczce Partii nazywano) „radzian”, a gdy się opierali, niedwuznacznie pokazano im, że Moskwa może się z polską „opozycją demokratyczną” dogadać sama, ponad ich głowami, z wiadomym dla nich skutkiem.

Co i kto testuje na polskich królikach doświadczalnych dzisiaj? Postawię tezę, że dla eurokratów i, najszerzej to ujmując, elit liberalnej demokracji rządy Donalda Tuska są pilotażem operacji, do której podjęcia będą niedługo zmuszone u siebie. Jak ujął to wieloletni przedstawiciel niemiecki w naszym kraju w artykule dla berlińskiej gazety: żeby naprawdę „przywrócić demokrację”, trzeba użyć metod państwa policyjnego. Po prostu – taka konieczność.

Polska ma dostarczyć doświadczeń niezbędnych, by zrobić to skutecznie w Niemczech, we Francji i w innych krajach, jeśli i tam większość wyborców zignoruje wskazania swych elit i zagłosuje na „populistów” w rodzaju AfD czy Frontu Narodowego na tyle licznie, że dotychczasowa polityka izolowania ich przestanie już być możliwa.

„Krążenie elit”

Ratować demokrację wbrew woli większości wyborców?