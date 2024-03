Czy warto się z nim zmagać? Owszem. Rozdarty między sacrum a profanum skandalista Abel Ferrara proponuje opowieść o młodości Francesca Forgionego, znanego do dziś jako o. Pio. Skończyła się pierwsza wojna światowa, do San Giovanni Rotondo wracają weterani frontowych walk i rosną napięcia między biednymi a bogatymi: nowa Italia to wolne wybory, na co miejscowi arystokraci zgodzić się nie chcą. Do miasteczka przybywa też Pio, by w murach własnej celi walczyć z Szatanem, przybierającym rozmaite kształty i poddającym przyszłego stygmatyka rozmaitym próbom.