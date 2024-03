Król jest nagi

Voilà, Brytyjczycy popełnili kostiumowy serial, w którym władza i seks to dwie strony tego samego medalu. Mary Villiers (matka znanego z powieści o przygodach czterech muszkieterów księcia Buckingham) uwolniwszy się od męża brutala, pragnie zostać szarą eminencją dworu. Młody George, wyedukowany przez zepsutych do szpiku kości Francuzów, pali się, by spełnić życzenie rodzicielki: zostać faworytem szkockiego sodomity, króla Jakuba I. Jak refren powtarza się sentencja: „Ciała to po prostu ciała”. Widzom, wychowanym na plotkach o życiu seksualnym royalsów, takie podejście nie powinno przeszkadzać.

Dowartościowując LGBT, filmowcy haniebnie zlekceważyli inne mniejszości. Czy to możliwe, aby 400 lat temu wyspiarskie elity nie były ani trochę czarnoskóre?