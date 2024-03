Godna oprawa

DO ZOBACZENIA | Jeśli już albumy trafiają na wystawę, to zwykle otwarte na konkretnej stronie, by zaprezentować wybrane fotografie.

Częściej jednak zdjęcia się z nich wyjmuje. W tym wypadku jest inaczej. „Wystawa »Śliczna jest młodość naszego wieku. Fotoalbumy 1850–1950« pokazuje przemiany albumów fotograficznych, utrwalanie i przemijanie obowiązujących je konwencji oraz to, jak splecione są z historią fotografii.