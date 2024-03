Teatralna i koncertowa Wielkanoc

Na czas Wielkiejnocy część polskich teatrów przygotowuje specjalny repertuar. Zgodnie z prawami świątecznego czasu okazuje się, że jednak istnieją teatralne propozycje zerkające, na różne sposoby, w „drugą przestrzeń”, jakkolwiek by ją artyści definiowali. Jednak największą rolę nieodmiennie odgrywa muzyka, wielkopostne i wielkanocne festiwale i koncerty sięgające do wspaniałego skarbca sakralnej muzyki pasyjnej. W teatrach dramatycznych pojawiają się natomiast wznowienia spektakli odnoszących się wprost lub pośrednio do tematu wiary, ofiary czy odkupienia.