Bilety do raju

Według Światowego Barometru Turystyki UNWTO globalny ruch turystyczny w roku 2023 wrócił już niemal na poziomy obserwowane przed pandemią. Coraz więcej państw i miast ma już jednak dość masowej turystyki i skarży się na tzw. overtourism, czyli zjawisko, w którym turystów jest w danym miejscu tak dużo, że niszczą zabytki, przyrodę i sprawiają, że w danym miejscu nie da się już normalnie funkcjonować. Aby odwiedzić najsłynniejsze atrakcje globu, coraz częściej trzeba więc przeznaczyć w budżecie już nie tylko pieniądze na bilet, zakwaterowanie i wyżywienie, lecz także na opłatę wjazdową.

Nowy podatek na wyspie tysiąca świątyń

Indonezyjska wyspa Bali 14 lutego 2024 r. zaczęła pobierać daninę od zagranicznych turystów w wysokości 150 tys. rupii (równowartość ok. 40 zł). Podatek należy uiścić za pośrednictwem strony internetowej Love Bali lub aplikacji o tej samej nazwie, co ma zapobiegać tworzeniu się kolejek przy wjeździe do kraju. Ci, którzy tego nie zrobią, mogą zapłacić również na miejscu, w hali przylotów międzynarodowego lotniska w Denpasar.